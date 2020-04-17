"Все знищили і в нас камені кидають!" Лукашенко вколов Росію за критику через COVID-19

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив черговий випад у бік Росії, заявивши, мовляв, там висловлюють нарікання, що в його країні не борються з коронавірусом так, як всі.

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Водночас підкреслив, що критикани навіть не відають тим, наскільки успішно, порівняно з іншими державами, їм вдається справляється з пандемією. Про це він сказав під час робочої поїздки Гродненською областю, передає БЕЛТА.

"Особливо наші рідні брати на сході вже так стурбовані... Не тим шляхом пішли, бачте. Щоб йти шляхом Білорусі, треба мати систему. А систему, навіть у пострадянських республіках, крім нас, зруйнували геть. Інфекційні лікарні знищили, фахівці роз'їхалися, мікробіологів, вірусологів, епідеміологів ніхто не готував. Тепер пожинають плоди. І в нас камені кидають", – обурився білоруський лідер.

За його словами, Білорусі вдалося не допустити сплеску поширення вірусу. На сьогодні в країні звільнилося вже більше ліжок, ніж загалом госпіталізованих людей із COVID-19. Однак, підкреслив він звертаючись до губернатора Гродненської області, "розслаблятися ще рано".

"Щодо зарази, знаю, краще за інших областей виглядаєте. Поки молодці. Але розслаблятися в жодному разі не можна. Тому що ви бачите, що цей COVID-19 перетворився на політику. Я цього очікував... Не те що друзів, а навіть тих, хто співчуває, у нас в світі дуже мало", – констатував Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію COVID-19 хорошим уроком для людей зі шкідливими звичками – наркоманів і курців.

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