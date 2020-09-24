Лукашенко виправдався через таємну "інавгурацію"

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закиди на його адресу через таємну "інавгурацію" нібито безпідставні.

Як пише "БЕЛТА", Лукашенко висловив думку, що деякі держави нібито зайняли неконструктивну позицію щодо його країни.

"Тим паче, що дивно, сусіди. Сусіди від Бога, їх не обирають, і ми приречені жити разом, дружити. Але виявляється, що не завжди так. Сусідні держави, особливо Польща, ви знаєте, яку позицію зайняли", – обурився скандальний політик.

"Навіть щодо вчорашньої інавгурації якась чи то образа, чи то претензії, що ми не повідомили полякам, литовцям, українцям, чехам або ще комусь, що будемо проводити цей захід", – додав Лукашенко.

За його словами, згідно із законами Білорусі, країна не була зобов'язана щороку запрошувати на "інавгурацію" або взагалі попереджати про неї нікого з представників Заходу.

"Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: чи то таємниця, чи то таїнство. Знаєте, на "інавгурацію" були запрошені близько 2 тисяч осіб разом з військовими. І в таємниці це зберегти практично неможливо", – резюмував Лукашенко.

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