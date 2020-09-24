Лукашенко виправдався через таємну "інавгурацію"
Політик заявив, що це внутрішня справа його країни
За його словами, попереджати про церемонію Захід ніхто не був зобов'язаний
Подія нібито не була таємною, адже на ній були присутні 2 тисячі осіб
Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закиди на його адресу через таємну "інавгурацію" нібито безпідставні.
Як пише "БЕЛТА", Лукашенко висловив думку, що деякі держави нібито зайняли неконструктивну позицію щодо його країни.
"Тим паче, що дивно, сусіди. Сусіди від Бога, їх не обирають, і ми приречені жити разом, дружити. Але виявляється, що не завжди так. Сусідні держави, особливо Польща, ви знаєте, яку позицію зайняли", – обурився скандальний політик.
"Навіть щодо вчорашньої інавгурації якась чи то образа, чи то претензії, що ми не повідомили полякам, литовцям, українцям, чехам або ще комусь, що будемо проводити цей захід", – додав Лукашенко.
За його словами, згідно із законами Білорусі, країна не була зобов'язана щороку запрошувати на "інавгурацію" або взагалі попереджати про неї нікого з представників Заходу.
"Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: чи то таємниця, чи то таїнство. Знаєте, на "інавгурацію" були запрошені близько 2 тисяч осіб разом з військовими. І в таємниці це зберегти практично неможливо", – резюмував Лукашенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на вирішення кризи в Білорусі.