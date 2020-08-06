Лукашенко відверто розповів, який Путін насправді

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у глави Росії Володимира Путіна "є хороша риса" – не відступати від обіцяного.

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, яке було опубліковано на YouTube-каналі українського журналіста. Президент Білорусі вважає, що останні пів року в РФ відбувається "борсання", "Путін обіцяє, а уряд робить по-іншому".

Гордон запитав у Лукашенка, чому Борис Єльцин вибрав у наступники Путіна. Глава Білорусі відповів, що розуміє причину, але відповідати не буде. Однак, Лукашенко сказав, що Єльцин "журився й шкодував" про це.

"Це у нього було дуже часто, я його намагався заспокоїти. Треба розуміти, що Єльцин – честолюбна людина, а Путін теж не подарунок", – заявив президент.

Лукашенко розповів, що познайомився з нинішнім російським лідером під час офіційного візиту в Санкт-Петербург. У місті його зустрічав Путін. Лукашенко зізнався, що не дуже чітко пам'ятає цей момент, а про першу зустріч йому нагадав сам Путін.

"Коли я його зустрів перший раз президентом це був скоріше вихований агент КДБ", – додав глава Білорусі.

На питання про те, чи залишилося у Путіна щось людське, Лукашенко відповів, що він людина, але своєрідна. "Він не схожий на інших. Мені не подобається в ньому головна риса, але для політика це супер – він нікому не довіряє", – розповів президент. "У мене цього не вистачає", – додав він.

Лукашенко зазначив, що російський лідер "любить усі людські "принади" – і займатися спортом, і "випити келих вина" в компанії. "Але це приховано, не так, як у мене", – сказав Лукашенко.

Він також назвав Путіна "своїм старшим братом". "Не в тому плані, що ти старший, а ми тут ось ніякі, молодші, а, дійсно, і за віком і за вагою – старший брат", – сказав білоруський лідер. Він додав, що "старший брат повинен молодшого підтримувати".

Скрін запису інтерв'ю

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко зізнався, що його син Микола є опозиціонером до влади.