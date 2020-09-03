Лукашенка висміяли в мережі за "перехоплення" розмови Німеччини та Польщі

Лукашенка висміяли за заяву про фейкове отруєння Навального. МК

У мережі висміяли заяву Олександра Лукашенка про нібито брехню канцлерки Німеччини Ангели Меркель про отруєння "Новачком" російського опозиціонера Олексія Навального.

Слова політика, який п'ять термінів поспіль перебував на посту президента Білорусі, про перехоплення розмови Варшави та Берліна викликали нову хвилю мемів у Twitter і Telegram.

Безліч користувачів соцмереж не повірили Лукашенку. Деякі закликали опублікувати докази, деякі вказали на стан політика через масові протести в країні.

У мережі висміяли Лукашенка. Скриншот

"Саньок зараз сам себе в трусиках розіпне", "Соромно знущатися з психічно хворої людини", "Остаточно поїхав зі страху", "Бацька" цим тільки й може займатися – відволікати увагу", – пишуть у мережі.

Меми про Лукашенка в Telegram. Скриншот

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Нагадаємо, Лукашенко на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним назвав фальсифікацією озвучену Меркель інформацію про отруєння Навального "Новачком".

"Вчора чи позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому – Навальному – хотіли закрити рот) ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абоненти на зв'язку... Чітко говорить про те, що це фальсифікація. Жодного отруєння Навального не було", – сказав він.

Мішустін явно собі щось тримає, щоб не засміятися. А Лукашенко дуркует переконливо. https://t.co/LlGQsh3rOf pic.twitter.com/yiXToNcH1x - Грани.Ру (@GraniTweet) September 3, 2020

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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