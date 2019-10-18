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18 жовтня • оновлено в 16:21
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Лукашенко розповів, як розсмішив президентів США та Росії

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Глава Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як розсмішив колишніх президентів Росії та США Бориса Єльцина і Білла Клінтона.

Лідер білорусів змусив сміятися світових лідерів, запропонувавши ексголоі Білого дому очолити російсько-білоруську Союзну державу, передає "Белта".

Лукашенко згадав, що в кулуарах міжнародного саміту зустрічався з Клінтоном і Єльциним. Тоді якраз діючий президент Штатів збирався покинути свою посаду, і не знав, чим далі займатися.

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"Я Єльцину кажу: "Слухай, Борис, давай йому запропонуємо посаду?" Він на мене дивиться серйозно: "Яку?" Я кажу: "В Союзну державу його візьмемо керівником, він же у нас все одно з нашої подачі буде вирішувати там проблеми". Єльцин гучним голосом розреготався, що все на нас звернули увагу", – розповів президент Білорусі.

Лукашенко додав, що Клінтону перевели діалог, і він теж розсміявся.

"Перекладач йому переклав – він ще більше почав сміятися", – поділився він.

Однак Лукашенко підкреслив, що "не дай бог" президенту США керувати в Білорусі або Росії.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко назвав Росію головним стратегічним партнером і закликав не дивитися на білорусів як на ворогів, які повернулися спиною до РФ.

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Особи
Олександр Лукашенко Білл Клінтон Борис Єльцин
Місце
Білорусь
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