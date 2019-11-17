Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував альянс із Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна.

Про це він висловився на пресконференції в неділю, 17 листопада, після голосування в день парламентських виборів у Білорусі, передає "Русская служба ВВС" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

При цьому президент вжив досить різке висловлювання про економічний союз між країнами.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Голос Америки

Він пояснив, що коли вступаєш у будь-яке об'єднання, то очікуєш, що ситуація, як мінімум із кожним місяцем, буде поліпшуватися. Але Білорусі постійно "підсовують" нові умови угоди, і тому вона в економіці постійно "втрачає і втрачає".

"Вибачте, нахр*на потрібен тоді такий союз? Я вже вам по-простому, по-селянськи говорю!" – обурився Лукашенко. Відзначимо, державні ЗМІ цю фразу президента не цитували.

"Звичайно, ми з Росією воювати не будемо, як Америка з Китаєм, але це неправильно", – також сказав він, назвавши Путіна своїм другом і заявивши, що вони можуть висловити один одному "і не таке".

Якщо інтеграція буде шкодити країні, то Мінськ, як підкреслив Лукашенко, не має наміру підписувати необхідні документи з Москвою.

"Жоден документ не буде мною підписаний, якщо він буде суперечити Конституції і фундаментальним принципам життя нашого суспільства", – заявив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко публічно дорікнув Росії в небажанні допомогти з забезпеченням армії сучасною зброєю, незважаючи на те, що республіка продовжує здійснювати функції захисту РФ на західному кордоні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.