Лукашенко провів телефонну розмову з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з главою Росії Володимиром Путіним у понеділок, 24 серпня.

Лідери країн обговорили ситуацію в Білорусі, а також біля її західних кордонів, повідомили "Белта" в пресслужбі Лукашенка. Також президенти обговорили питання боротьби з коронавірусом.

"У цьому ключі президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації. Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлено цю вакцину", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у містах Білорусі 23 серпня пройшли масові акції протесту під назвою "Марш нової Білорусі". У Мінську на площі Незалежності зібралося понад 200 тисяч осіб. Головними вимогами протестувальників були звільнення всіх затриманих і політв'язнів, суд над винними в катуваннях і вбивствах, а також відставка Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах.

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