Лукашенко про розмову з Путіним: Росія допоможе за першим запитом

Росія при першому запиті надасть допомогу Білорусі щодо забезпечення безпеки в разі зовнішніх військових загроз.

Про це 15 серпня в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони заявив глава республіки Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА. Політик прокоментував результати розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Коли йдеться про військову складову, у нас є договір із Російською Федерацією в рамках Союзної держави та ОДКБ [Організація Договору про колективну безпеку]. Якраз ці моменти підходять під цей договір.

Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало – абсолютно обізянаний щодо того, що відбувається", – сказав Лукашенко.

"І ми з ним домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь", – заявив він.

Лукашенко додав, що його турбує нарощування збройного компонента на території Польщі та Литви.

Він сказав, що там проходять навчання військ НАТО. "Це теж було б нічого, але йде ескалація і нарощування збройного компонента. Не бачити це, спокійно за цим спостерігати ми, звісно, не можемо. І коли рано вранці я розмовляв і слухав доповідь начальника Генерального штабу, я помітив: наших військових також турбує ця проблема", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 серпня Олександр Лукашенко провів нараду, де обговорив ситуацію в Білорусі та зателефонував голові РФ Володимиру Путіну.

За словами Лукашенка, протести загрожують не тільки його країні, але і Союзній державі з Росією.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал