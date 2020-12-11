Причина – не коронавірус: у Білорусі пояснили, чому Лукашенко вирішив закрити кордон

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив тимчасово закрити кордон не через коронавірус, а щоб посилити контроль за переміщенням громадян: чи не випустити свідків жорстких протестів і силовиків із країни.

Про це OBOZREVATEL сказав білоруський аналітик Андрій Єлісєєв, коментуючи рішення влади Білорусі з 20 грудня тимчасово призупинити виїзд із країни через наземні пункти пропуску, нібито через пандемію COVID-19.

"Серйозне прикриття кордону точно не пов'язано з коронавірусом, хоч епідемія дійсно поширюється. Різке скорочення міграційних потоків дозволить проводити більш делікатний персональний контроль на кордоні за можливою "втечею" силовиків і ретельно контролювати переміщення громадян загалом", – сказав він.

За його словами, влада також хоче максимально ускладнити виїзд постраждалим і свідкам протестів із Білорусі, щоб попередити судові процеси щодо білоруської влади. Крім того, оголошуючи про тимчасове закриття кордонів, спеціалістам, що бунтують, по суті, дали 10 днів на збори для виїзду.

Нагадаємо, що влада Білорусі 30 жовтня вже встановлювала правила в'їзду і виїзду з країни, щоб "мінімізувати зовнішні інфекційні ризики". В'їзд у країну дозволявся обмеженим категоріям іноземців і лише через аеропорт, а білорусів зобов'язали дотримуватися 10-денного карантину після прибуття в країну.

Через кордон із Литвою, наприклад, чимало білорусів їздили в європейські країни, називавши аеропорт Вільнюса "Мінськ-3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 грудня, в містах Білорусі пройшли Марші волі проти нелегітимної влади. Затримано сотні демонстрантів.