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Лукашенко прийшов на вибори із сином: зустрічали гармошкою і квітами. Відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
3,1 т.
Олександр Лукашенко проголосував на виборах

Олександр Лукашенко проголосував на виборах.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував на виборах. Він прийшов на дільницю, яка розташована в Національному університеті фізичного виховання.

Судячи з кадрів, оприлюднених телеканалом "Білорусь 24", Лукашенка зустрічали з квітами і музичним супроводом – музиканти грали на гармошці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ділянці, де голосував Лукашенко, грала гармошка

На ділянці, де голосував Лукашенко, грала гармошка Скріншот відео

Президента Білорусі зустріли з квітами

Президента Білорусі зустріли з квітами Скріншот відео

На вибори з Лукашенком приїхав його син Коля

На вибори з Лукашенком приїхав його син Коля Скріншот відео

Примітно, що на голосування президент Білорусі як завжди приїхав зі своїм сином Миколою. Однак в кабінку для голосування пішов сам.

Ставлячи підпис у документах, Лукашенко посміхався і жартував з членами виборчої комісії. Судячи зі звуку на відео, в залі було безліч фотокореспондентів, які очікували Лукашенка на дільниці.

Олександр Лукашенко жартував з членами виборчої комісії

Олександр Лукашенко жартував з членами виборчої комісії Скріншот відео

Президент Білорусі проголосував на виборах

Президент Білорусі проголосував на виборах Скріншот відео

Лукашенка зустріли з квітами

Лукашенка зустріли з квітами Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 серпня в Білорусі стартували вибори президента країни. Напередодні в Мінськ стягнули військову техніку, правоохоронців перевели на посилений варіант служби.

  • У виборах беруть участь п'ять кандидатів: чинний президент Олександр Лукашенко, дружина опозиціонера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, співголова громадського об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, ексдепутатка Ганна Канопацька і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

БілорусьМінськОлександр Лукашенко
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