Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив масовими розстрілами, розповідаючи про захист держави.

За його словами, зараз необхідно "відстояти" країну, оскільки її нібито "розривають на частини", передає "Білорусь сьогодні".

"Єдина пострадянська країна, яка не бачила горя. І деяким білорусам здається, що це далеко Україну зруйнували. Йде війна. Десь далеко Молдова, яку розділили навпіл. Забули, як в Литві воювали, з боєм відстоювали незалежність, суверенітет свого часу. Забули, що сьогодні палає ще Кавказ: вірмени з азербайджанцями не можуть домовитися. Забули, що Грузія втратила майже третину своєї території", – сказав він.

Олександр Лукашенко

Лукашенко також згадав президента Таджикистану Еномалі Рахмона, який "з кулеметом напереваги входив до столиці для того, щоб навести порядок".

"Скільки загинуло там людей. Як з бородачами боролися. Забули, як колишній президент Карімов в Андижані придушив путч, розстрілявши тисячі чоловік. Всі засуджували його, коли помер – на колінах стояли, ридали, плакали. Ми цього не пережили, тому ми цього розуміти не хочемо. Деякі. Ну, так ми нагадаємо!" – підсумував глава сусідньої держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відправити у відставку діючий склад уряду.

Відзначимо, що чергові вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня.

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