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Лукашенко натякнув на розрив "дружби" з Росією та поставив Путіну умову

Юрій Сергієнко
Світ
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Лукашенко закликав Росію вибудовувати рівноправний союз

Лукашенко закликав Росію вибудовувати рівноправний союз.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що союзи, збудовані на нерівноправній основі, недовговічні.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Президент закликав Москву вибудовувати рівноправний союз, передає "Белта".

"Будувати ми наші союзні відносини повинні виключно на рівноправній основі. Я як історик добре розумію і вивчав цю тему дуже уважно. Союзи, побудовані нема на рівноправній основі, не існує довго", – зазначив білоруський президент.

Також Лукашенко торкнувся теми захоплення інших територій, уточнивши, що зараз не середньовіччя і не можна силою приєднувати до себе інші країни.

"І у Росії своїх земель вистачає, якщо говорити про Росію. Але якщо хтось мислить за межами нашої країни з іншого боку такими речами і поняттями, я думаю, життя його недовговічна", – зазначив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна залишилася єдиним союзником Росії, якого та дуже боїться втратити.

БілорусьМінськВолодимир ПутінМихайло МішустінОлександр Лукашенко
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