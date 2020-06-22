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Лукашенко наказав військовим захистити суверенітет Білорусі, щоб "не надіти лапті"

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Олександр Лукашенко наказав військовим захистити суверенітет Білорусі

Олександр Лукашенко наказав військовим захистити суверенітет Білорусі

Першочерговим завданням армії Білорусі в нинішній ситуації є захист суверенітету і забезпечення безпеки держави.

Як пише "Белта", про це заявив президент країни Олександр Лукашенко під час відвідування 38-й Брестській окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

"Ось мій вам наказ. Зробіть все можливе, щоб захистити суверенітет і забезпечити безпеку нашої держави", – сказав він.

За словами Лукашенка, білоруси не мають "знову піти під батіг і надіти лапті".

"Не повинні нас запрягти у віз і бити, щоб ми, "вилупивши вочі", як в народі кажуть, скакали як скажені і тягнули чужий віз", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс з Росією, поскаржившись на постійні вимоги президента РФ Володимира Путіна.

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