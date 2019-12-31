Лукашенко наказав терміново завершити переговори з Росією: дав кілька годин

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив завершити переговори з Росією по нафті і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

Про це повідомляє видання "Белта" з посиланням на повідомлення пресслужби білоруського лідера. Відзначається, що вказівку Лукашенко зробив на нараді з керівництвом нафтохімічного комплексу "Белнефтехим".

nn.by

За підсумками наради Лукашенко доручив в найближчі години завершити переговори господарюючих суб'єктів Білорусі та Росії. Також глава держави дав вказівку укласти контракти на поставку нафти в країну з метою забезпечення безперебійної роботи двох нафтопереробних заводів.

Крім того, лідер Білорусі доручив в найближчі дні поставку нафти з альтернативних джерел. Перш за все мова йде про постачання залізничним транспортом з портів на Балтиці, а також про задіювання для альтернативних поставок нафтопроводу "Дружба".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь шукає заміну російської нафти. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся