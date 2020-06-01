Лукашенко на фоні протестів різко висловився про майдан у країні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протестних майданів у його країні не буде.

Про це він сказав на зустрічі з головою Комітету державної безпеки Валерієм Вакульчиком, повідомляє БЕЛТА. Зазначимо, що останнім часом у Білорусі проходять масштабні акції на підтримку опозиційних кандидатів у президенти.

"Державна безпека – основа основ... Ми абсолютно знаємо цілі, які переслідують тут окремі вітродуви: влаштувати нам майданчик напередодні або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу попередити всіх цих "майданутих", що майданів у Білорусі не буде", – обурився білоруський лідер.

Лукашенко різко висловився щодо протестів у Білорусі

Водночас він попросив не проводити аналогії і не порівнювати те, що відбувається в Білорусі, з деякими попередніми подіями у Вірменії або Україні.

"Не треба нас порівнювати, як недавно газета сусідньої країни пописувала, що тут у нас з'явилися нові Пашиняни, нові Зеленські й у нас мало не ситуація чи то як у Вірменії, чи то в Україні", – сказав Лукашенко.

За його словами, ці люди, яких він вказав, "безумовно, талановиті й головне – патріоти своєї країни". Тоді як у Білорусі деякі громадяни "хочуть за копійку продати" все, що було створено в країні не тільки президентом, але і народом.

"Тому цього допустити не можна. Ще раз підкреслюю, "майданутим" це говорю, що ми ніколи не допустимо дестабілізації ситуації в нашій країні", – заявив білоруський лідер.

Він підкреслив, що в країні ніхто не заважає громадянам відкрито висловлювати свою точку зору. Однак додав, що потрібно дотримуватися закону.

"Ми нікому не закриватимемо рота. Будь ласка – визначені місця в Мінську й у всіх містах є точки, де можна вести дискусію. Наша справа – контроль, щоб ви не вийшли за рамки. Шість точок у Мінську – йди дебатуй. Але Комітет держбезпеки разом із поліцією ні в якому разі не повинні допустити порушення закону", – резюмував Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Гродно затримали блогера Сергія Тихановського і його прихильників, зокрема, на передвиборчому пікеті 29 травня під час збору підписів за участь у виборчій кампанії на президентських виборах його дружини Світлани. Через це в різних містах Білорусі спалахнули протести.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram