Лукашенко: можливо, я трохи пересидів, але просто так не піду

Олександр Лукашенко назвав себе рятівником Білорусі.
Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що не має наміру відмовлятися від влади. Нібито лише він може зберегти країну.
Його позицію процитував в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" журналіст Євген Рожков, який брав інтерв'ю у політика.
"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але з праски і чайника. Але тільки я зараз можу захистити Білорусь", – навів він слова Лукашенка.
Зі свого боку головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян опублікував на своєму Telegram-каналі ще одну скандальну цитату з інтерв'ю Лукашенка.
"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не покину. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!" – висловився політик, легітимність переобрання на шостий термін якого поставили під сумнів громадськість і спостерігачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лукашенко дав велике інтерв'ю топовим російським пропагандистам Маргариті Симоньян, Антону Верницькому, Євгену Рожкову і Роману Бабаяну.
Примітно, що бесіда з рупорами Кремля ніде не транслювалася. Зустріч відбулася у Мінську в Палаці Незалежності.
В інтерв'ю Лукашенко серед іншого прокоментував ситуацію зі зникненням членкині Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової. Він заявив, що жінка нібито хотіла втекти в Україну до сестри.
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