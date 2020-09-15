Опозиціонер повідомив, в якому місті РФ може оселитися Лукашенко

Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента Білорусі п'ять термінів поспіль, може повторити долю екс-президента-втікача України Віктора Януковича, перебравшись жити до РФ.

"Лукашенко як пенсіонер може спливти десь в Краснодарі", – припустив в ефірі телеканалу Obozrevatel TV білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько.

У контексті зустрічі Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 14 вересня в Сочі, опозиціонер звернув увагу на низку знакових моментів.

Зокрема, в аеропорту Адлера Лукашенка зустрічав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, а не Володимир Путін. "Рівень тих, хто зустрічав Лукашенка в аеропорту – це теж акцент на тому, в якому становищі зараз Олександр Лукашенко. Він їхав в Сочі не в положенні людини, яка контролює ситуацію", – підкреслив Лебедько.

Він також звернув увагу на ще один факт, який підтверджує це. 13 вересня протести в Білорусі дійшли до "елітного селища імені Олександра Лукашенка (селища Дрозди, – Ред.), де проживають його міністри, колишні та теперішні". "І виявилося, що не вистачає омонівців, не вистачає спецпідрозділів. Їх сьогодні вистачає лише для того щоб забезпечити безпеку численних резиденцій самого Олександра Лукашенка", – констатував опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко 14 вересня прилетів в Сочі і провів зустріч з Володимиром Путіним. В аеропорту його зустріли люди в масках.

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