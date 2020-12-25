Лукашенко: мерзотники через Україну везли тоннами зброю, готували теракти в Білорусі

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання терористичної групи Миколи Автуховича, яка возила зброю через Україну.

Як повідомляє БелТА, Лукашенко відзначив успішну роботу білоруських спецслужб.

"Нещодавно ми затримали групу Автуховича. Мерзотники останні. Зараз ми їхні всі канали розкрили. Вони везли тоннами зброю через Україну. І якби хлопці наші (я всіх наказав до державних нагород негайно представити) їх не накрили, ох нам би Новий рік був..." – сказав він.

За словами глави Білорусі, група готувала теракти по всій країні, і вже почала їх здійснювати.

"На тому й погоріли. Чекісти з міліцією проводили цю операцію. Ну просто молодці! Слава богу, що затримали", – додав Лукашенко.

Він підкреслив, що існують ще "кілька угрупуваннячок".

"Своїх дві-три (людини в цих угрупованнях, – ред.) є, звідти (з-за кордону, – ред.) надсилають нам. Через Україну. Через Польщу, Литву зараз дуже складно – кордон закрили наглухо. І з Україною зараз закрили вже, миша не проповзе. Через Росію іноді проникають, у нас кордону немає. Але вже не те. Ми це питання тримаємо жорстко на контролі", – розповів нелегітимний лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про її закриття з Литвою і Польщею.