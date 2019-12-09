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9 грудня • оновлено в 17:55
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Політика Економіка

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Лукашенко мріяв про новий СРСР? У Білорусі назвали об'єднання з РФ фікцією

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У Білорусі ніхто серйозно не розглядає об'єднання з Росією, розповів білоруський публіцист і письменник Северин Квятковський.

"У нас дві держави. На білоруса у Москві дивляться так само, як і на всіх інших приїжджих іноземців. Про об'єднання, союзництво тощо – це піар-акції для вкидання в інформаційний простір", – наголосив Квятковський в ефірі ObozTV.

Журналіст нагадав, що Олександр Лукашенко відмовив Росії навіть у проханні розмістити військово-повітряну базу на території Білорусі.

"Бо Лукашенко чудово розуміє, що інакше не буде розмови із Заходом. А західна Європа – це другий економічний партнер (після РФ. – Ред.). Україна, до речі, третій. Він (Лукашенко. – Ред.) як може, так і балансує", – зазначив Квятковський.

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Він припустив, що президент Білорусі навіть схвалює "антиросійські" протести у Мінську.

"Думаю, що він добре ставиться. Інакше би їх просто розігнали", – пояснив публіцист.

За його словами, мітинги проти об'єднання з РФ були нечисленними саме тому, що в Білорусі мало хто серйозно ставиться до заяв про "аншлюс", "захоплення" і таке інше.

"Всі чудово розуміють, що зустрічі в Сочі з Путіним – це танці з бубнами, яким уже більше 20 років. Реальне об'єднання могло бути у 1997-99 роках, коли Лукашенко хотів очолити новий Радянський Союз. Коли цього не вийшло – все стало на свої місця", – розповів він.

Путін і Лукашенко на зустрічі у Сочі 7 грудня 2019 року

Путін і Лукашенко на зустрічі у Сочі 7 грудня 2019 року

kremlin.ru

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На думку Квятковського, в українських ЗМІ та соціальних мережах чутки про створення союзної держави "трохи перебільшують".

"Штучна любов (РФ і Білорусі. – Ред.) закінчилася вже років 10 тому. Спочатку Лукашенко не зміг стати президентом Радянського Союзу 2.0. Потім росіяни зрозуміли, що військових баз та інших політичних медяників у них на території Білорусі не буде. Тому інтерес зник . Але кігті так щільно загрузли одне в одному, що їх уже не розірвати", – додав він.

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Білоруський письменник не виключив, що зараз Лукашенко їздить до Росії виключно для того, щоб займатися "торгом, пов'язаним із грошима".

"Багато хто дивується – як, цілих 25 років режиму (Лукашенка. – Ред.). Ну це 25 років серйозних вливань в одні руки... Все, думаю, навколо цих грошей і крутиться. Інакше треба робити економічні реформи. А це вже невигідно з точки зору внутрішньої політики. Бо постраждає найперше електорат Лукашенка", – констатував Квятковський.

Протести в Білорусі проти об'єднання з Росією

Протести в Білорусі проти об'єднання з Росією

novychas.by

Протести в Білорусі проти об'єднання з Росією

Протести в Білорусі проти об'єднання з Росією

novychas.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня в Сочі президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели 5-годинні переговори і розійшлися, так і не зробивши жодних заяв перед журналістами.

Того ж дня у Мінську відбулися протести проти інтеграції Білорусі з РФ, на які вийшли біля тисячі осіб.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Відносини України та Білорусі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
Новини Росії
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
На белоруса в Москве смотрят точно так же, как и на всех иностранцев" - вот спиз.ил, так спиз.ил. К белорусам в России относятся чуть ли не как к членам семьи, а белоруссы всегда отвечают тем же.
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