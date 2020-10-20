Лукашенко дав слово, що більше не балотуватиметься в президенти
Лукашенко зустрівся з лідерами опозиції ще 10 жовтня
Один з її учасників розповів подробиці переговорів
Водночас 20 жовтня Лукашенко зробив кілька заяв щодо президентства
Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв більше не балотуватися на цей пост.
Таку заяву він зробив на зустрічі з опозицією в СІЗО, розповів в інтерв'ю TUT.BY колишній політв'язень Юрій Воскресенський, який брав участь в тій зустрічі і недавно вийшов на свободу.
За його словами, Лукашенко дав слово всім учасникам круглого столу, що "наївся президентства" і що "це його останній термін". "Даю вам слово, хлопці", – наводить політв'язень його слова.
"Скажу вам ще одну сенсацію з круглого столу, Лукашенко заявив: даю вам слово, я сам виступив з поправкою, щоб в Конституції кількість термінів президента було обмежено до двох", – сказав Воскресенський.
Водночас у вівторок, 20 жовтня, Лукашенко заявив, що не тримається за владу "посинілими руками", передає "Белта". При цьому він зазначив, що його "турбує майбутнє людей в країні", якщо до влади прийде опозиція.
"Що стосується президента Білорусі, він за владу посинілими руками, багато раз говорив, що не тримається. Питання не в мені. Питання в вас: що буде з вами без мене?" – сказав він, погоджуючи призначення нових ректорів державних вищих навчальних закладів.
Також Лукашенко зазначив, що не готовий завантажити жінку управлінням країною.
"Коли я сказав, що президентом у нас поки жінка бути не може, це не тому, що я не поважаю. Це вони (опоненти) так представили. Тому що я вас (жінок) дуже поважаю. І сьогодні жінці завантажити цю країну з цієї Конституцією, з цими проблемами..." – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрівся з лідерами опозиції, які перебували тоді в СІЗО. Світлана Тіхановском тоді заявила, що це сталося завдяки тиску на незаконно обраного президента.