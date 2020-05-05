Лукашенко анонсував помпезний парад у Мінську на 9 травня та отримав догану від ВООЗ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про намір провести великий парад у Мінську 9 травня і запросив на нього лідерів інших країн. Однак у ВООЗ розкритикували план білоруського лідера та закликали утриматися від масових заходів.

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Як пише БЕЛТА, запрошення главам держав на пам'ятні заходи на честь Дня перемоги Лукашенко озвучив 5 травня.

"Публічно запрошую всіх глав держав, хоча б колишнього СРСР, приїхати до Мінська й побути на цьому параді. Будемо сподіватися, що хтось прибуде. Не приїдуть – ми самі проведемо парад, як зазвичай. Це я говорю про верхівку. А звичайних людей буде достатньо з усіх республік на цьому параді", – сказав президент Білорусі.

"Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з обличчя землі, яка першою прийняла удар, де старі й діти, що залишилися, майже чотири роки жили в болотах, лісах, землянках. Це найбільш постраждала республіка – живий пам'ятник тієї жорстокої війни. І тут треба було зібратися, а тим паче зараз", – додав він.

Водночас Лукашенко висловив думку, що деякі можуть не приїхати навіть не через острах чогось, а нібито просто тому, що треба зберегти обличчя.

Олександр Лукашенко

"Ввели ж карантин, комендантська година (в низці країн. – Ред.) тощо. І тут бах – у Білорусь поїхали..." – зазначив білоруський лідер.

Підсумовуючи, Лукашенко поділився планами зробити так, щоб парад у Мінську змогли побачити якомога більше людей у всьому світі, а особливо в Росії.

"Треба попросити російське телебачення показати наш парад росіянам. Це ж наші рідні брати", – сказав Лукашенко, висловивши думку, що зараз пандемія нібито використовується як фактор у великій політиці.

На слова президента Білорусі про помпезний парад відразу відреагувала Всесвітня організація охорони здоров'я, передає БелаПАН.

"Ми дуже стурбовані можливими негативними наслідками проведення такого масового заходу в період епідемії. Особливе занепокоєння зумовлює можлива участь у цьому заході людей похилого віку, серед яких спостерігається важкий перебіг захворювання та високий рівень смертності від COVID-19", – сказав офіційний представник ВООЗ у Білорусі Батир Бердикличев.

Він також нагадав, що одна з рекомендацій ВООЗ за підсумками квітневого візиту до Білорусі місії експертів – посилення заходів фізичного дистанціювання, зокрема перенесення або скасування масових спортивних, культурних, політичних і релігійних заходів.

"Скупчення людей, за яких неможливо забезпечити дистанцію між ними в 1,5-2 метри, підвищують ризик передання вірусу та сприяють подальшому поширенню епідемії", – підкреслив Бердикличев.

Водночас він заявив, що рішення щодо виконання рекомендацій ВООЗ є прерогативою уряду країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко зізнався, що не особливо "париться" через заражених коронавірусом у країні. За його словами, ситуація щодо захворюваності на пневмонії важливіша, ніж із COVID-19.

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