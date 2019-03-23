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Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото

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Сотні тисяч британців вийшли на протести в Лондоні з вимогою нового референдуму по Brexit (виходу Великобританії з Євросоюзу).

Як передає ВВС, учасники маршу пройшлися від Гайд-парку в сторону Парламентської площі. "У нас проста вимога: за народом повинне залишитися останнє слово в тому, що стосується Brexit", — сказали організатори.

Відзначається, що петиція британців до парламенту з вимогою скасувати Brexit набрала 4 мільйони підписів до ранку суботи, 23 березня.

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Нагадаємо, Британія повинна була покинути Євросоюз 29 березня. Однак минулої середи прем'єр-міністр Британії Тереза Мей офіційно запросила ЄС про відстрочку до 30 червня.

Глава Європейської ради Дональд Туск висловив готовність піти на поступки, але за однієї обов'язкової умови.

Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото
Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

  • 25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

  • На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.

  • Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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Тема
Вихід Великобританії з ЄС
Місце
АнгліяЛондон
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Harvey Angela
Harvey Angela
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин на добу, а заробіток може бути більше зз час0м ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Все расейские усилия по развалу ЕС, тонны денег и спаленные агенты - идут по пизде! Вот ответ народа Британии кацапской дряни !
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Париж...Лондон...Киев...А в Москве тишь и благодать
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Сидоров Андрей, "...а на кладбище всё спокойненько..."
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