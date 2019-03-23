Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit: подробиці і фото

Сотні тисяч британців вийшли на протести в Лондоні з вимогою нового референдуму по Brexit (виходу Великобританії з Євросоюзу).

Як передає ВВС, учасники маршу пройшлися від Гайд-парку в сторону Парламентської площі. "У нас проста вимога: за народом повинне залишитися останнє слово в тому, що стосується Brexit", — сказали організатори.

Відзначається, що петиція британців до парламенту з вимогою скасувати Brexit набрала 4 мільйони підписів до ранку суботи, 23 березня.

Нагадаємо, Британія повинна була покинути Євросоюз 29 березня. Однак минулої середи прем'єр-міністр Британії Тереза Мей офіційно запросила ЄС про відстрочку до 30 червня.

Глава Європейської ради Дональд Туск висловив готовність піти на поступки, але за однієї обов'язкової умови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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