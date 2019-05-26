Литва обирає президента: в бою зійшлися "друзі Путіна"

У неділю, 26 травня, в Литві проходить вирішальний етап президентських виборів між двома кандидатами, що підтримують налагодження відносин із Росією, – екс-міністром фінансів Інгрідою Шимоніте та економістом Гітінасом Науседою.

Про це повідомляє DW. У першому турі голосування їх розділив всього 1% уподобань виборців.

Так, Шимоніте, яка балотується від консервативної партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви", набрала 31,31% голосів, а її суперник, президент литовського SEB banka, який отримав підтримку від "Союзу селян і "зелених" Литви", Науседа – 30,94%.

Шимоніте та Науседа bnn-news.ru

Як уточнює російське пропагандистське видання RT, обидва кандидати не підтримують "жорсткий курс" у відносинах із Москвою. Зокрема, Науседа заявляв, що Вільнюс "не може закрити всі двері з нашим сусідом у дипломатичних, культурних і економічних відносинах".

Шимоніте не коментувала зміна курсу відносин із Кремлем, проте виступила за майбутні переговори.

lt.sputniknews.ru

Відзначимо, 26 травня в країні проходять також вибори до Європейського парламенту. Близько двох тисяч виборчих дільниць відкрилися о 07:00 і продовжать свою роботу до 20:00 за місцевим часом. Право голосу в країні мають близько 2,472 млн громадян.

При цьому, під час дострокового голосування, яке проходило в балтійській республіці з 20 по 24 травня, явка виборців на президентських виборах і виборах у ЄП склала 9,56%. Число тих, хто проголосував, склало більше 232 тисяч чоловік.

Вибори в Литві SPUTNIK Білорусь

Нинішні вибори глави держави – сьомі за рахунком за роки незалежності Литви. Примітно, що останні десять років президентом була Даля Грібаускайте, що за законодавством забороняє їй знову брати участь у виборчих перегонах.

Вибори в Литві jp.lt

Всього у виборах брали участь дев'ять кандидатів:

єврокомісар, соціал-демократ Вітяніс-Повилас Андрюкайтіс;

філософ Арвідас Юозайтіс;

європарламентар Валентинас Мазуроніс;

член сейму Нагліс Путейкіс;

член Європарламенту, лідер Виборчої акції поляків Литви – Союзу християнських сімей Вальдемар Томашевський;

член сейму Міндаугас Пуйдокас;

Гітанас Науседа;

Саулюс Скверняліс;

Інгріда Шимоніте.

Вибори в Литві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грібаускайте яскраво приструнила кремлівських пропагандистів на саміті НАТО в Брюсселі, які намагалися витягнути з неї слова про те, що її країна боїться Росії.

Також вона розповідала, як президент РФ Володимир Путін ставив їй умови про співпрацю між країнами.

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