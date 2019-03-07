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Літаки Росії і США "зчепилися" в небі над Балтикою: що трапилося

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У небі над Балтикою "зіткнулися" літаки США і Росії. Так, винищувач РФ Су-27 перехопив літак-розвідник RC-135.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Міноборони Росії. За інформацією оборонного відомства РФ, літак наближався до російського кордону.

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Для перехоплення в небо підняли Су-27, після чого літак США пішов від прикордонних територій.

Су-27 перехопив літак США

Су-27 перехопив літак США

Газета "День"

Російські експерти вже виправдали російську агресію на кордоні, назвавши це "підготовкою до великої війни".

"Наш повітряний простір і територіальні води становлять 12 миль, тобто, десь 22 кілометри. На дальність система розвідки - це десь до п'ятисот кілометрів - вони можуть вести спостереження нашої території. А взагалі це пов'язано з тим, що світ наближається до війни, великої війни", - повідомив член-кореспондент Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сивко.

Це далеко не перший подібний інцидент. Раніше американський літак-розвідник RC-135V/W Rivet Joint був перехоплений російським винищувачем над Чорним морем біля берегів Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді американський літак EP-3 Aries, який летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, був перехоплений російським Су-27.

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Росія
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
А над карибским морем или где ещё там летают русские сушки ..?
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Стахов Сергій
Стахов Сергій
Шо воно там "перехватило", оте чмо неруське ? Воно тільки по їбалу може "перехватить". Чмихає на своїй старій консервній банці, чурка монгольська.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Израиль в Сирии делает российские самолеты, как хочет! Перехватили..., ну и что?! Пусть будут рады, что живы остались!
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