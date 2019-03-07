Літаки Росії і США "зчепилися" в небі над Балтикою: що трапилося

У небі над Балтикою "зіткнулися" літаки США і Росії. Так, винищувач РФ Су-27 перехопив літак-розвідник RC-135.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Міноборони Росії. За інформацією оборонного відомства РФ, літак наближався до російського кордону.
Для перехоплення в небо підняли Су-27, після чого літак США пішов від прикордонних територій.
Су-27 перехопив літак США
Газета "День"
#Video A Russian #Su27 fighter of the air defence on-duty forces made a sortie for interception of a #US Air Force's #RC135 reconnaissance aircraft over the neutral waters of the #BalticSea https://t.co/fbo8lz0kW9 @RusEmbUSA @mfa_russia #Interception pic.twitter.com/Wx8lNaXiYp— Минобороны России (@mod_russia) 7 марта 2019 г.
Російські експерти вже виправдали російську агресію на кордоні, назвавши це "підготовкою до великої війни".
"Наш повітряний простір і територіальні води становлять 12 миль, тобто, десь 22 кілометри. На дальність система розвідки - це десь до п'ятисот кілометрів - вони можуть вести спостереження нашої території. А взагалі це пов'язано з тим, що світ наближається до війни, великої війни", - повідомив член-кореспондент Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сивко.
Це далеко не перший подібний інцидент. Раніше американський літак-розвідник RC-135V/W Rivet Joint був перехоплений російським винищувачем над Чорним морем біля берегів Криму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді американський літак EP-3 Aries, який летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, був перехоплений російським Су-27.
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