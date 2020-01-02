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2 січня • оновлено в 04:19
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Літак здійснив подорож у часі й повернувся в 2019-й: як це можливо

1.1т
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Пасажири, які летіли літаком новозеландської авіакомпанії Air New Zealand до острова Таїті (Французька Полінезія), здійснили справжню подорож у часі й двічі зустріли Новий рік.

Зокрема, на лайнері вони піднялися в небо 1 січня 2020 року, а спустилися на землю знову в 2019-му. Про це повідомляє "КП".

Так трапилося тому, що різниця в часі між цими двома країнами становить 23 години.

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Літак здійснив подорож у часі

Літак здійснив подорож у часі

vladtime.ru

Зазначається, що під час вильоту Boeing 787-9 Dreamliner із Окленда на годиннику було 9:55, а після приземлення у Папеете на острові Таїті стрілки показували вже 15:55, однак ще 31 грудня 2019-го.

Водночас політ тривав лише чотири з половиною години. Відповідні дані наводить портал Flightradar24.

Різниця в часі між Новою Зеландією і Французькою Полінезією становить 23 години

Різниця в часі між Новою Зеландією і Французькою Полінезією становить 23 години

Flightradar24

Додамо, що згідно з інформацією сервісу, таку ж подорож у часі зробили й пасажири рейсу Токіо – Лос-Анджелес. Їхній літак вилетів із Японії після опівночі 1 січня 2020 року, а приземлився у США знову в 2019-му. Отже, у щасливчиків було достатньо часу, щоб знову відсвяткувати настання Нового року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійська авіакомпанія Qantas Airways запускає найдовший авіарейс у світі. Так, літак без пересадок слідуватиме із Сіднея до Лондона.

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Автор
Діна Баронова
Тема
авіаперельоти
Місце
Нова Зеландія
Теги
подорожі літак
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