Літак прем'єра Японії потрапив у НП: що відомо про подію

В Японії, 3 листопада, сталася НП із літаком уряду, який прямував до Таїланду.

За даними місцевого видання Kyodo, на борту був прем'єр-міністр Сіндзо Абе та інші члени японської делегації.

Зокрема, за попередньою інформацією, загорілася духова шафа, яку призначено для розігрівання їжі. Охорона швидко зорієнтувалася в ситуації і погасила полум'я, ніхто постраждати не встиг. Після події літак продовжив політ, але вже до Бангкока.

Абе вилетів з токійського аеропорту Ханеда о 13:41 за місцевим часом для участі в серії зустрічей на вищому рівні в Таїланді, пов'язаних з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.

Літак, експлуатований Повітряними силами самооборони, був представлений у квітні, щоб замінити попередній урядовий лайнер, Boing 747.

🇹🇭 Opening Ceremony of the 35th #ASEAN Summit and Related Summits are held in #Bangkok On Saturday morning. Meetings over the next two days will be an important opportunity to demonstrate the partnership and friendship between ASEAN and the global community. # ASEAN2019 pic.twitter.com/IsM4hrxivz