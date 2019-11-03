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3 листопада • оновлено в 13:40
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Літак прем'єра Японії потрапив у НП: що відомо про подію

2.1т Читати матеріал російською

В Японії, 3 листопада, сталася НП із літаком уряду, який прямував до Таїланду.

За даними місцевого видання Kyodo, на борту був прем'єр-міністр Сіндзо Абе та інші члени японської делегації.

Зокрема, за попередньою інформацією, загорілася духова шафа, яку призначено для розігрівання їжі. Охорона швидко зорієнтувалася в ситуації і погасила полум'я, ніхто постраждати не встиг. Після події літак продовжив політ, але вже до Бангкока.

Літак Абе потрапив в ПП

Літак Абе потрапив в ПП

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Абе вилетів з токійського аеропорту Ханеда о 13:41 за місцевим часом для участі в серії зустрічей на вищому рівні в Таїланді, пов'язаних з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.

Літак, експлуатований Повітряними силами самооборони, був представлений у квітні, щоб замінити попередній урядовий лайнер, Boing 747.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому літак з президентом РФ Володимиром Путіним потрапив у серйозну НП. Він летів на відпочинок, майже годину був змушений кружляти навколо аеропорту через густий туману.

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Особа
Сіндзо Абе
Місце
Японія
Теги
літак пожежа
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