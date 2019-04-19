"Лікували ваших солдатів": Соловйов видав цинічний фейк про "порятунок" України

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що у 2014 році Росія нібито допомогла українському народу знайти справжнє щастя.
Крім цього, він сказав, що країна-агресор стала порятунком навіть для українських захисників, які постраждали на війні. Цинічну промову пропагандист озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Примітно, що Соловйов не виключив повторення сценарію 2014 року після виборів в Україні і пообіцяв, що Росія знову "врятує" сусідню державу.
"Ми готові — знову декілька мільйонів українців підуть на нашу землю. Ми їх приймемо, як братів завжди приймають. І ми допоможемо їм влаштуватися, вилікуємо їх, допоможемо їм знайти своє щастя, як це сталося у 2014 році", — лицемірно заявив головний путінський пропагандист.
Володимир Соловйов
Скріншот відео
"Ви ж забуваєте головне — ви коли почали братовбивчу війну, куди люди пішли? Скільки мільйонів людей прийшли в Росію? Ви забуваєте, ми ж їх усіх взяли, ми ж їм усім допомогли, ми усіх поранених вилікували. Ваші солдати поранені куди тікали? Вони йшли до нас! Ми їх лікували і повертали назад із прапорами і зброєю", — нахабно збрехав Соловйов, не повідомляючи про понад 10 тисяч українців, убитих російськими окупантами на Донбасі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Соловйов пригрозив українським патріотам фізичним знищенням російськими "добровольцями".
Також він заявив, що якщо Росії не сподобається політика, яку буде надалі вести Україна, то вона може окупувати всі її території до Карпатських гір.
Раніше рупор Кремля висловлював упевненість у тому, що бойові дії на Донбасі закінчаться тільки тоді, коли Росія отримає контроль над всією територією України.
Пропагандист заявив, що Росія знищить українських патріотів, яких він назвав "бандерівцями". Це нібито станеться одразу після входження України до складу країни-агресора.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".