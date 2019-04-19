"Лікували ваших солдатів": Соловйов видав цинічний фейк про "порятунок" України

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що у 2014 році Росія нібито допомогла українському народу знайти справжнє щастя.

Крім цього, він сказав, що країна-агресор стала порятунком навіть для українських захисників, які постраждали на війні. Цинічну промову пропагандист озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Примітно, що Соловйов не виключив повторення сценарію 2014 року після виборів в Україні і пообіцяв, що Росія знову "врятує" сусідню державу.

"Ми готові — знову декілька мільйонів українців підуть на нашу землю. Ми їх приймемо, як братів завжди приймають. І ми допоможемо їм влаштуватися, вилікуємо їх, допоможемо їм знайти своє щастя, як це сталося у 2014 році", — лицемірно заявив головний путінський пропагандист.

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Ви ж забуваєте головне — ви коли почали братовбивчу війну, куди люди пішли? Скільки мільйонів людей прийшли в Росію? Ви забуваєте, ми ж їх усіх взяли, ми ж їм усім допомогли, ми усіх поранених вилікували. Ваші солдати поранені куди тікали? Вони йшли до нас! Ми їх лікували і повертали назад із прапорами і зброєю", — нахабно збрехав Соловйов, не повідомляючи про понад 10 тисяч українців, убитих російськими окупантами на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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