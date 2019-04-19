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"Лікували ваших солдатів": Соловйов видав цинічний фейк про "порятунок" України

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що у 2014 році Росія нібито допомогла українському народу знайти справжнє щастя.

Крім цього, він сказав, що країна-агресор стала порятунком навіть для українських захисників, які постраждали на війні. Цинічну промову пропагандист озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Примітно, що Соловйов не виключив повторення сценарію 2014 року після виборів в Україні і пообіцяв, що Росія знову "врятує" сусідню державу.

"Ми готові — знову декілька мільйонів українців підуть на нашу землю. Ми їх приймемо, як братів завжди приймають. І ми допоможемо їм влаштуватися, вилікуємо їх, допоможемо їм знайти своє щастя, як це сталося у 2014 році", — лицемірно заявив головний путінський пропагандист.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Ви ж забуваєте головне — ви коли почали братовбивчу війну, куди люди пішли? Скільки мільйонів людей прийшли в Росію? Ви забуваєте, ми ж їх усіх взяли, ми ж їм усім допомогли, ми усіх поранених вилікували. Ваші солдати поранені куди тікали? Вони йшли до нас! Ми їх лікували і повертали назад із прапорами і зброєю", — нахабно збрехав Соловйов, не повідомляючи про понад 10 тисяч українців, убитих російськими окупантами на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропагандаВійна на Донбасі
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"умолчав о более чем 10 тысяч украинцев, убитых российскими оккупантами на Донбассе." ........... Так это "российские оккупанты" убили более 10 тысяч человек?!!! Вислоухие забыли ,кто направил армию и авиацию на Украинские города. Забыли про колонны с танками и "градами" которые стягивала Украина на Донбасс,Забыли про то то как их спрашивал то же Путин о том "не сошли ли они с ума если собрались все это применять" ТВАРИ!!! Это вы обстреливали и бомбили свои города ,это вы ухайдкали тысячи мирных жителей на Донбассе. Вы думаете что все про это забыли ??? Хер вам на всю вашу свинную рожу .
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Фрумос Фэт
Фрумос Фэт
Семёнов Александр, да иди нахер ватный лапоть со своим недомнением...
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Южный Гарик
Южный Гарик
что не так он сказал? когда бравые киборги бежали от шахтеров через границу в Ростовскую область, это Рооссийское ТВ показывало на весь мир, как их отмыли, переодели и накормили, а потом передали украине....или уже подзабыли?
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Фрумос Фэт
Фрумос Фэт
Южный Гарик, ватный недоумок что ты здесь забыл?
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Мотли Крю
Мотли Крю
За 67 млн руб. в месяц и нитакое можно говорить)) Шоу должно приносить деньги! Воспринимать всерьез рассуждения всяких клоунов удел глупых и ущербных людей. В России таких то же хватает. Но есть страны , где люди клоунов в президенты выбирают, насмотревшихся их шоу. Вот где зомби то живут))
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