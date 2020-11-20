Лікарка з ОАЕ розповіла, у чому їх феномен ефективної боротьби з коронавірусом. Відео

З початку пандемії коронавірусу в Об'єднаних Арабських Еміратах, населення яких становить майже 10 млн осіб, проведено більше 15 мільйонів тестів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 20 листопада заявила директорка клініки сімейної медицини Лілія Чуб (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). За її словами, саме охопленням тестування пояснюється успіх країни в боротьбі з інфекцією.

"На мій погляд, успіх Еміратів в боротьбі з пандемією, це охоплення тестуванням населення", – сказала вона.

Чуб зазначила, що спочатку тести коштували в ОАЕ 100 доларів, але зараз ціна знизилася до 40 доларів, що є доступною ціною для будь-якого жителя країни.

Також вона додала, що тести можуть отримати безкоштовно пацієнти з підозрою на COVID-19.

Лікар уточнила, що в ОАЕ у вересні китайську вакцину Sinopharm випробували на понад 30 тисячах волонтерів, і вона не показала побічних ефектів. Не чекаючи завершення третьої фази досліджень, її стали використовувати для медиків в Абу-Дабі.

Зазначимо, що за час пандемії в ОАЕ заразилися 156,5 тисяч осіб. Водночас 147,3 тисячі одужали і всього 547 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію COVID-19 Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати вперше за багато років заявили про офіційне міжнародне співробітництво.