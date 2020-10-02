Лікар з Ізраїлю про пандемію COVID-19: нас чекають ще два роки хаосу

Провідний інфекціоніст Першого медичного центру в Тель-Авіві Євген Качман вважає, що на світ в умовах пандемії коронавірусу чекає ще приблизно два роки хаосу.

В інтерв'ю "Гордону" лікар заявив, що люди зможуть повернутися до звичного життя після того, як стане широко доступною вакцина від COVID-19.

"Найімовірніше, через два роки, коли з'явиться і стане широко доступною вакцина. До кінця 2021 року, я думаю, залишиться, як зараз", – сказав інфекціоніст.

Він навів як приклад ситуацію з пандемією іспанського грипу.

"Тоді не було щеплень, не було ліків, епідемія тривала майже три роки, померло понад 50 млн осіб. Я сподіваюся, ми впораємося швидше, тому що у нас є наука і медицина. Але два роки хаосу нас ще чекає", – зауважив Качман .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інший лікар з Ізраїлю висловив думку, що поява вакцини від коронавірусу ще не означатиме перемогу над ним.

Борис Гриль зазначив, що все залежатиме від того, як довго зберігатимуться антитіла. Якщо протягом усього життя, тоді про перемогу над коронавірусом справді можна говорити. Але якщо йдеться про період у 3-4 місяці, то це не так.