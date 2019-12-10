Лавров пробився на закриту розмову до Трампа: про що піде мова

У вівторок, 10 грудня, президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі главу МЗС Росії Сергія Лаврова.

Однак зустріч в Овальному кабінеті буде закритою для преси, передає пресслужба адміністрації Трампа. Відзначається, що точна тривалість зустрічі невідома.

"2:30 (21:30 за Києвом) після полудня президент зустрічається з міністром закордонних справ Російської Федерації. Овальний кабінет, закрито для преси", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що до Трапа Лавров проведе переговори з держсекретарем США Майком Помпео. О 10:30 (17:30 за Києвом) почнеться їх двостороння зустріч, а о 12:00 (19:00 за Києвом) – робочий обід. Після цього міністри проведуть спільну пресконференцію.

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував візит глави МЗС Росії Сергія Лаврова до Вашингтона на тлі слухань щодо імпічменту. За його словами, слухання не повинні заважати роботі адміністрації.

"Ми не вибирали цю дату, щоб вона збігалася з процесом на Капітолійському пагорбі (в конгресі, де тривають слухання про імпічмент Трампа – Ред.) ... Ми не можемо допустити, щоб це блазнювання, яке відбувається на Капітолійському пагорбі, вплинуло на нашу роботу по забезпечення безпеки американського народу, по веденню наших дипломатичних справ. Ми не дозволимо цій діяльності відвернути нас від цієї важливої роботи", – прокоментував Помпео зустріч з Лавровим, передає РІА "Новости".

Також у Вашингтоні глава МЗС РФ зустрінеться з американськими політологами.

Лавров і Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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