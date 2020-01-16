Слідом за Польщею: ще одна країна ЄС різко виступила проти Росії

Сейм Латвії проголосував за резолюцію про неприпустимість спотворення історії Другої світової війни з боку Росії.

У документі міститься заклик до міжнародного співтовариства звернути увагу і критично оцінити зусилля російських чиновників з переписування історії Другої світової війни і виправдання окупації і анексії країни, передає Delfi.

Також наголошується, що, применшуючи роль пакту Молотова-Ріббентропа і заперечуючи факт окупації і анексії, Росія виступила проти конституційних основ Латвії і ввела міжнародне співтовариство в оману щодо ролі СРСР у розв'язанні війни.

Латвія різко виступила проти Росії

Латвійські депутати назвали неприпустимими спроби чиновників із РФ заперечувати факти про причини, перебіг і закінчення Другої світової війни з метою зменшити відповідальність Радянського Союзу за початок війни в Європі і піти від відповідальності за злочини, вчинені під час радянського тоталітарного режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикували скандальної заяви Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький припустив, що в такий спосіб Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу із заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд буде відстоювати правду й історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

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