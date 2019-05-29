Латвія обрала нового президента: що про нього відомо

У середу, 29 травня, Сейм Латвії обрав нового президента, яким став кандидат від Національного об'єднання Егілс Левітс.

За нього проголосував 61 депутат латвійського парламенту. Всього на посаду балотувалося три кандидата, передає Delfi.

При цьому омбудсмен Юріс Янсонс, кандидатуру якого висунув Селянський союз Латвії, отримав вісім голосів за і 85 – проти. За депутата Дідзіса Шмітса проголосували 24 парламентарії, проти – 69.

Егілс Левітс Inopressa

Егілс Левітс бере активну участь в латвійській політиці з 1980 року. У 1990-х роках він представляв Латвію в Європейському суді з прав людини.

З 2004 Левітс є суддею Євросуду. Його повноваження повинні закінчитися в 2024 році

Комісія під керівництвом Егілса Левітса розробляла преамбулу Конституції Латвії. Він наполягав на тому, щоб в тексті преамбули згадали християнські цінності і латиську народну мудрість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер президентської гонки в Литві Гітанас Науседа заявив, що буде підтримувати подальші відносини з Україною.

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