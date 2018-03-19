"Ласкаво просимо в СРСР!" З'явилася точна карикатура на "Путіна-Брежнєва"

У мережі показали карикатуру, на якій зображений президент Росії Володимир Путін.

Правда, на цій картинці його дуже складно відрізнити від глави СРСР Леоніда Брежнєва.

Карикатуру показали в Twitter спільноти "МЗС Росії" з нагоди появи підсумків президентських виборів у Росії, на яких перемагає Путін.

"Ласкаво просимо в СРСР", - підписаний малюнок.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні Путін, який перемагає на чергових виборах глави держави, вже отримав привітання від деяких світових лідерів.