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ПолітикаЕкономіка

"Ласкаво просимо в СРСР!" З'явилася точна карикатура на "Путіна-Брежнєва"

3.5тЧитати новину російською

У мережі показали карикатуру, на якій зображений президент Росії Володимир Путін.

Правда, на цій картинці його дуже складно відрізнити від глави СРСР Леоніда Брежнєва.

Карикатуру показали в Twitter спільноти "МЗС Росії" з нагоди появи підсумків президентських виборів у Росії, на яких перемагає Путін.

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"Ласкаво просимо в СРСР", - підписаний малюнок.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні Путін, який перемагає на чергових виборах глави держави, вже отримав привітання від деяких світових лідерів.

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Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
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