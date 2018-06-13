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Куратор "Л/ДНР" отримав посаду в Кремлі: Путін підписав наказ

2.5тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін своїм наказом знову призначив Владислава Суркова своїм помічником.

Відповідний документ датований 13 червня опубліковано на сайті Кремля.

Владислав Сурков

Згідно з його текстом, Дмитро Пєсков знову призначений заступником керівника адміністрації президента - прес-секретарем президента.

Дмитро Пєсков

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня про можливе звільнення Суркова написали ЗМІ.

14 травня повідомили, що відповідний указ вже прийшов з апарату адміністрації президента РФ.

Пізніше дізналися навіть ймовірні кандидатури на його місце.

Особи
Володимир ПутінДмитро ПєсковВладислав Сурков
Місце
Росія
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