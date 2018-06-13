Куратор "Л/ДНР" отримав посаду в Кремлі: Путін підписав наказ

Президент Росії Володимир Путін своїм наказом знову призначив Владислава Суркова своїм помічником.
Відповідний документ датований 13 червня опубліковано на сайті Кремля.
Владислав Сурков
Згідно з його текстом, Дмитро Пєсков знову призначений заступником керівника адміністрації президента - прес-секретарем президента.
Дмитро Пєсков
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня про можливе звільнення Суркова написали ЗМІ.
14 травня повідомили, що відповідний указ вже прийшов з апарату адміністрації президента РФ.
Пізніше дізналися навіть ймовірні кандидатури на його місце.