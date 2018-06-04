Кухар Путіна з армією влаштував африканську авантюру

Російський олігарх Євген Пригожин, названий пресою "кухарем" президента Росії Володимира Путіна, відправив найманців ПВК "Вагнер" до Судану разом з політтехнологами.

За даними The Bell, проекти у структур, близьких до бізнесмена, з'явилися після візиту в Москву президента країни Омара Башира. Переговори якраз обслуговувала кейтерінгова компанія Пригожина "Конкорд М".

Під час візиту Башира, компанія "М інвест" підписала угоди про геологорозвідку і видобуток золота в Судані. Відзначається, що підрозділ цієї фірми в Судані під назвою Meroe Gold вже приступило до розвідки родовищ.

"Найманці ПВК "Вагнера" вирушили в Судан відразу слідом за геологами - про їхню появу в країні" Бі-бі-сі "повідомила вже в грудні. Найманці Пригожина тренують військові підрозділи уряду Судану, яке знаходиться в стані постійного тліючого конфлікту з отделившимся від країни південним Суданом. Чисельність контингенту перевищує сотню осіб", - повідомляє видання з посиланням на чотири джерела.

Також наголошується, що схему Пригожина вже випробували в Сирії. Під час зустрічі Башира з президентом РФ Володимиром Путіним, президент Судану називав свою країну "ключем до Африки".

"У 2016 році Судан займав третє місце з видобутку золота в Африці з об'ємом виробництва понад 90 тонн на рік. У 2017 році суданський уряд планував досягти 100 тонн в рік і увійти в топ-10 золотодобувних країн в світі. Під час візиту Башир обговорював із Путіним можливість створення на Червоному морі російської військової бази. Президент Судану тоді заявив, що його країні потрібен захист від "агресивної" політики США. Башир звинувачується в геноциді та розшукується Міжнародним кримінальним судом в Гаазі", - йдеться в матеріалі.

Крім того, повідомляється, що Пригожин є не єдиним бізнесменом, який претендував на суданське золото. Родовища освоює компанія Kush for exploration & production CO, до 2016 році належала "Газпромбанку". Також, здобиччю золота цікавився бізнесмен Костянтин Малофєєв, який допомагав терористам на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що Пригожин організовує роботу в країнах Африки, які перед виборами проводять моніторинг соціально-політичної ситуації.