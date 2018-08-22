МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка
Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов
Всі статті автора

Кто толкнул Меркель в одну лодку с Путиным?

1.9тЧитати новину російською

Поездка Путина на свадьбу в Австрию, и к Меркель в Берли, спровоцирована угрозой наложения американских санкций на европейских инвесторов Северного Потока 2, среди которых и австрийская OMV, и немецкие Wintershall и Uniper, и французская Engie, и голландский Shell.

Новини
Новые санкции - это приговор России

Думаю, что кризис с формированием коалиции в Германии толкнул Меркель в одну лодку с Путиным во имя привлечения голосов соц-дем фракции. А американское давление далеко не сводится к вопросу поставок LNG в Европу (они сейчас практически невозможны и не имеют большого экономического смысла для самих американцев). Скорее, тут вопрос нарушения геополитического баланса в Европе после ввода в эксплуатацию СП-2, когда Германия резко усилит свою роль относительно остальных членов ЕС, и фактически закончится период баланса, выстроенного после завершения Второй мировой войны.

Новини
Новые санкции США против России: готова ли к ним Европа?

Украина может использовать этот момент для миротворческой миссии на Донбассе - но это тогда будет ценой фактического согласия со строительством СП-2. Или же надо формировать коалицию с членами ЕС, которые скептически относятся к усилению Германии - от Польши до Франции, и давать бой.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ілля ПономарьовІлля Пономарьов
Особи
Володимир ПутінАнгела Меркель
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Ильи Пономарева
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги