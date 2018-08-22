Поездка Путина на свадьбу в Австрию, и к Меркель в Берли, спровоцирована угрозой наложения американских санкций на европейских инвесторов Северного Потока 2, среди которых и австрийская OMV, и немецкие Wintershall и Uniper, и французская Engie, и голландский Shell.

Думаю, что кризис с формированием коалиции в Германии толкнул Меркель в одну лодку с Путиным во имя привлечения голосов соц-дем фракции. А американское давление далеко не сводится к вопросу поставок LNG в Европу (они сейчас практически невозможны и не имеют большого экономического смысла для самих американцев). Скорее, тут вопрос нарушения геополитического баланса в Европе после ввода в эксплуатацию СП-2, когда Германия резко усилит свою роль относительно остальных членов ЕС, и фактически закончится период баланса, выстроенного после завершения Второй мировой войны.

Украина может использовать этот момент для миротворческой миссии на Донбассе - но это тогда будет ценой фактического согласия со строительством СП-2. Или же надо формировать коалицию с членами ЕС, которые скептически относятся к усилению Германии - от Польши до Франции, и давать бой.