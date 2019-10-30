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30 жовтня • оновлено в 17:40
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"Криваві росіяни!" Скабєєва влаштувала скандал через популярну гру

1.9т Читати матеріал російською

На російському пропагандистському телебаченні виник небувалий ажіотаж через популярну комп'ютерну гру Call of Duty.

Так, у ній росіяни побачили відсилання до їхньої участі у війні в Сирії і на Донбасі. Обуреннями з цього приводу вибухнули скандальні ведучі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Студія пропагандистів "60 хвилин"

Студія пропагандистів "60 хвилин"

Скріншот відео

"Русофобська пропаганда знайшла новий віртуальний вимір. У ньому російських військових виставили головним всесвітнім злом! Розробники нової частини популярної комп'ютерної гри Call of Duty, "колда" вони її називають, зобразили наших з вами співвітчизників мужланами у смугастих тільняшках, які вбивають жінок і катують дітей!" – вибухнула обуренням одіозна пропагандистка Ольга Скабєєва.

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На її думку, місце дії гри нібито дуже нагадує Сирію. Крім того, серед персонажів Скабєєва побачила прототипів "Білих касок".

"І якщо ми з вами знаємо прекрасно, що вони відомі як поплічники терористів у Сирії, то в новомодному комп'ютерному творінні "Білі каски" – справжні янголи-охоронці місцевих жителів від кривавих росіян!" – їдко додала скандальна посіпака путінського режиму.

Зі свого боку її чоловік Євген Попов обурився через нібито "український" епізод у популярній грі.

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"Від таких розкладів у шоці навіть найаполітичніша частина нашого суспільства, геймери обурені. Не забули розробники і про Україну. У декораціях ДАП можна постріляти, увага, в російських терористів! Ті, хто грав, кажуть, що гра закінчується добре. Як вона при цьому може закінчуватися добре, абсолютно незрозуміло. Що це, якщо не русофобська пропаганда?!" – нервово висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Махно Володимир
Махно Володимир
снова кац-апов смешали с дерьмом :) ну это норма для русских свиней!
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