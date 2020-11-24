Повна відсутність прогресу в Білорусі показує, що мали рацію ті, хто з самого початку рекомендував вибирати не між мирним і насильницьким протестом, а між насильницьким протестом і еміграцією.

Ситуація всередині Білорусі все більше схожа на концтабір. Режим Лукашенка має невичерпний ресурс насильства у зв'язку з фінансовим підживленням з Кремля. Протестуючі не мають взагалі ніякого ресурсу. Це математика. Поява чергової Координаційної ради взагалі нічого не дасть учасникам мітингу. На мій погляд, куди більш ефективним інструментом стало б створення уряду у вигнанні навколо Тихановської – уряду, який отримав би у своє розпорядження фінансові інструменти та кредити від іноземних урядів.

Ситуація виглядала б так: добре, нехай офіційний Мінськ отримує мільярд з Москви, зате у нас є уряд Тихановської, який отримує фінансову допомогу від США і ЄС. Інша справа, що при Трампі ніякої допомоги не буде, а Євросоюзу зараз не до Білорусі, які б санкції там ні вводили: в Брюсселі чекають інавгурації Байдена і тільки тоді почнуть обговорювати з Вашингтоном можливу координацію дій щодо Білорусі.

Однак проявити ініціативу і створити закордонний уряд білорусам все-таки варто було б – хоча б в якості інституційного базису на майбутнє. Всередині Білорусі будь-які протестуючі Олександру Лукашенку структури будуть знищуватися так само швидко, як у випадку з першою Координаційною радою. У них мало сенсу без зарубіжної інституційної активності.

І не варто плекати оптимізму з приводу візиту тирана в тюрму до опонентів: це була демонстрація не слабкості, а тактичної гнучкості, яку він супроводжує триваючим насильством на вулицях. Зверніть увагу, скільки людей було захоплено, побито і кинуто в тюрми в останні тижні. Результат для опонентів Лукашенка, звичайно, є – повна делегітимація режиму з подальшими персональними санкціями особисто проти музичного психопата.

Однак цей результат носить символічний, а не практичний характер. Лукашенко як був намісником Кремля до виборів, так і залишається ним через кілька місяців після їх проведення, незважаючи на нескінченні масові протести і міжнародну реакцію. Історія заходить в погану криваву нескінченність, яка забирає білоруські життя. Революція не прощає ілюзій.

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