Крим — Україна: у США схвалили історичний закон про окупацію Росії

Палата представників конгресу США майже одноголосно схвалила законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим територією Росії.

Документ підтримали 427 конгресменів, а проти виступив лише один. До цього законопроект був схвалений Комітетом палати представників Конгресу США у закордонних справах, тепер же він повинен відправитися на підписання президенту Дональду Трампу.

Відповідно до "Закону про невизнання анексії Криму", всім державним структурам заборонено будь-які дії, які можуть спричинити за собою визнання де-юре або де-факто півострова російським.

Політика США повинна будуватися у такий спосіб, щоб "не визнавати претензії Російської Федерації на суверенітет над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами".

Американський президент має право на виключення в тому випадку, якщо воно буде пов'язане з інтересами національної безпеки США.

Президент США Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим, назвавши його гіршою версією Росії.

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