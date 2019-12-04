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4 грудня • оновлено в 13:38
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Крим не віддасть! У поведінці Путіна щодо України помітили синдром Брежнєва

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У Росії немає ресурсів і бажання для того, щоб далі відбивати у України територію, вона зараз спробує закріпити вже окуповане.

Такої думки притримується російський політолог Дмитро Орєшкін, повідомляє "НВ". "З огляду на все, у Путіна вже немає ні ресурсів, ні навіть бажання відібрати Одеську чи Харківську область. Хай там що говорить Володін – Державна Дума та її спікер грають функцію суто декоративну, на це фонове оформлення пропаганди уваги звертати не варто", – підкреслив він.

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Володимир Путін

Володимир Путін

The Insider

На його думку, це нагадує 1975 рік, коли Брежнєв зміг провести Гельсінську нараду, де зафіксували непорушність кордонів у Європі.

"Зараз Путін меншою мірою намагається повторити цю історію: мовляв, відчепіться від мене з Кримом, ми його однаково не віддамо, а решта території обговорювати можна", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що кількість сценаріїв на столі у президента Росії Володимира Путіна перевищує очікування Києва.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Исаенко Оксана
Исаенко Оксана
Чтение был 54 летним дедушкой. А )(уйло 67-летний энергичный лидер... С прогрессирующим склерозом и маразмом
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Кто еще не высрался по поводу предстоящей встречи и "планов Путина по порабощению Украины"? Тука, мука, зеркаль, олифер, труба, шкиряк, мендель... ху@ендель...? Пипец, свидомые...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Это "Орешкин" - эксперД с «Эха Мацы»... Какой эксперД - такие и прогнозы!
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