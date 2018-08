Кремлю відповіли на знущання з Сенцова: хто підтримав Україну

Європейський Союз, Канада і Великобританія закликали російську владу звільнити кримського режисера, незаконно засудженого в РФ, Олега Сенцова, який голодує вже 100 днів.

"Український режисер Олег Сенцов голодує вже 100 днів, закликаємо Росію звільнити українських політв'язнів. Канада дуже стурбована його станом. Ми закликаємо Росію звільнити його", - написала в своєму Twitter міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі також нагадав про політв'язнів-українців на території анексованого Криму.

"100 днів голодування у в'язниці, стан здоров'я Олега Сенцова швидко погіршується. ЄС закликає Росію негайно звільнити його і всіх незаконно затриманих українських громадян у Росії і на Кримському півострові", - написав він у Twitter.

Міністр Великобританії у справах Європи й Америки Алан Дункан нагадав російському керівництву про зобов'язання щодо звільнення всіх політв'язнів українців. Його заява опублікована на сайті прес-служби уряду Сполученого Королівства.

"У 100-й день голодування Олега Сенцова ми як і раніше вкрай стурбовані його здоров'ям і тим, як із ним поводиться російська влада. Вкрай важливо, щоб Росія надала українським офіційним особам і міжнародним гуманітарним організаціям необмежений доступ до пана Сенцова, пана Балуха та 70 інших українських політичних в'язнів. Ніхто не може бути ув'язнений за протидію незаконній анексії Криму. Росія має дотримуватися своїх зобов'язань у галузі міжнародного гуманітарного права і прав людини і терміново звільнити їх", - наголосив міністр.

Ukrainian filmmaker #OlegSentsov has been on a hunger strike for 100 days now, calling on #Russia to release Ukrainian political prisoners. Canada is very concerned about his condition. We call on Russia to free him. #FreeSentsov