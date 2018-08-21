МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Кремлю відповіли на знущання з Сенцова: хто підтримав Україну

2.8тЧитати новину російською

Європейський Союз, Канада і Великобританія закликали російську владу звільнити кримського режисера, незаконно засудженого в РФ, Олега Сенцова, який голодує вже 100 днів.

"Український режисер Олег Сенцов голодує вже 100 днів, закликаємо Росію звільнити українських політв'язнів. Канада дуже стурбована його станом. Ми закликаємо Росію звільнити його", - написала в своєму Twitter міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Новини
Сенцов помирає: Путін дав обіцянку через критичну ситуацію

Глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі також нагадав про політв'язнів-українців на території анексованого Криму.

"100 днів голодування у в'язниці, стан здоров'я Олега Сенцова швидко погіршується. ЄС закликає Росію негайно звільнити його і всіх незаконно затриманих українських громадян у Росії і на Кримському півострові", - написав він у Twitter.

Новини
Сенцов відмовився сповідатися священику РПЦ

Міністр Великобританії у справах Європи й Америки Алан Дункан нагадав російському керівництву про зобов'язання щодо звільнення всіх політв'язнів українців. Його заява опублікована на сайті прес-служби уряду Сполученого Королівства.

"У 100-й день голодування Олега Сенцова ми як і раніше вкрай стурбовані його здоров'ям і тим, як із ним поводиться російська влада. Вкрай важливо, щоб Росія надала українським офіційним особам і міжнародним гуманітарним організаціям необмежений доступ до пана Сенцова, пана Балуха та 70 інших українських політичних в'язнів. Ніхто не може бути ув'язнений за протидію незаконній анексії Криму. Росія має дотримуватися своїх зобов'язань у галузі міжнародного гуманітарного права і прав людини і терміново звільнити їх", - наголосив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня виповнюється 100 днів із початку безстрокового голодування Олега Сенцова.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Справа Олега Сенцова
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги