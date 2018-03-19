Кремль спеціально нарвався на Захід - журналістка

Росія спеціально наражалася на серйозний конфлікт із Заходом, щоб консолідувати суспільство перед виборами президента.

Москві найбільше хочеться війни, пише в блозі на "Радіо Свобода" російська журналістка Наталя Геворкян.

"Росія не тільки не намагається вступити в нормальний контакт з англійцями в зв'язку з замахом на Сергія Скрипаля та його дочкою з використанням створеної свого часу в Росії бінарної зброї, але ніби свідомо наривається на ще більший скандал. Російські дипломати в Москві і Лондоні геть забули про суть дипломатії: пальці віялом і відверто тролять Мей і англійців. Англійці поки реагують жорстко, але досить стримано", - підкреслила вона.

За її словами, російські дипломати не вели б себе так впевнено, якби не отримували такої вказівки з Кремля.

"А Москві, здається, найбільше хочеться війни, в буквальному сенсі слова. Зрозуміло, що ні Лавров, ні тим більше Захарова або посольські не дозволили б собі цього хамства, маючи інші відомості з Кремля. Але такої вказівки явно не було. Значить , вирішено йти на загострення", - запевнила Геворкян.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що висилає з країни 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ. Таке рішення було прийнято у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля, в якому підозрюють Росію.