Кремль пролітає: Італія сформувала уряд, вигідний Україні

В Італії лідери лівоцентристської Демократичної партії і популістського "Руху п'яти зірок" заявили, що вони дійшли згоди про створення коаліційного уряду.

Обидві партії домовилися, що Джузеппе Конте залишиться на посаді прем'єр-міністра, пише ВВС-Україна. Партії, які традиційно були противниками, провели кілька днів складних переговорів, після того, як минулого тижня зазнав краху коаліційний уряд, до складу якого входили "Рух п'яти зірок" і права партія "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні – прихильником широкої співпраці з Росією.

Згідно з оприлюдненими планами, новий уряд повинен правити Італією до наступних загальних виборів, запланованих на 2023 рік.

Маттео Сальвіні ТАСС

Для України це означає суттєве зменшення російського лобі, так як в Італії завершує роботу уряд, в якому обидва партнери декларували необхідність зняття санкцій з Москви.

Як відомо, партія "Ліга" Сальвіні, яка залишається за бортом нового уряду, має договір про співпрацю з "Єдиною Росією". Сам Сальвини в липні 2018 року заявив про визнання результатів псевдореферендума в Криму 2014 року і назвав Майдан 2013-2014 років в Україні "фальшивої революцією". Італійська прокуратура зараз проводить слідство за підозрою про можливу змову "Ліги" з російськими чиновниками.

Демократична партія, яка увійшла в коаліцію, перебуваючи при владі в 2013-2018 роках, дотримувалася санкцій ЄС проти Росії і не ставила їх під сумнів. Міністерство закордонних справ в новому уряді Джузеппе Конте очолить, за прогнозами, саме представник Демократичної партії. Тому якщо Італія не відкинула санкції проти Росії при уряді, де обидва партнери виступали за це, з новим урядом, де будуть знаходитися демократи, можливість голосування проти них ще менше.

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі ді Майо і лідер демократів Нікола Дзінгаретті домовилися про формування уряду REUTERS

Втім, в уряді залишається рух "П'ять зірок", який вважає санкції невигідними для Італії і закликав до їх скасування. А прем'єр Італії Джузеппе Конте був єдиним лідером країни G7, який підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії в цей клуб.

Джузеппе Конте Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Джузеппе Конте подав у відставку 20 серпня. Він прийняв це рішення після того, як Сальвіні, лідер "Ліги", віце-прем'єр і глава МВС з червня 2018 року, висунув в парламенті пропозицію про вотум недовіри прем'єр-міністру. В емоційній промові Конте назвав поведінку Сальвіні безвідповідальною.

Раніше Конте заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії повинні бути тимчасовим засобом. У той же час він визнав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій. Крім того, політик говорив, що уряд його країни буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

Нагадаємо, що італійські ЗМІ ще в лютому 2019 року писали, що Маттео Сальвіні відвідував Росію для секретних переговорів про фінансову підтримку "Ліги" і зустрічався з віце-прем'єром Дмитром Козаком. Підтримка від Росії нібито могла надходити через угоду з купівлі-продажу палива. Представник Козака це заперечував, "Роснефть" загрожувала судом.

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