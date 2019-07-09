Кремль почне переговори без України? У Києві оцінили небезпеку провокацій Путіна

Провокації Росії в Україні за типом скандального телемосту News One можуть мати два варіанти наслідків для Києва.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін на своїй сторінці в Facebook. "Перший – коли українська влада сама буде припиняти спроби реваншу. Коли будь-яка провокація стане натикатися на жорстку відповідь із кабінетів і не менш однозначну реакцію силових структур. Це може заспокоїти "протестоздатну" частину українського суспільства. І воно обмежиться лише ситуативними мітингами", – підкреслив блогер.

У разі другого варіанту (якщо влада ігноруватиме провокації РФ), відзначає Казарін, "Україна Майдану" приречена буде на це реагувати – і вуличний протест знову стане незмінним супутником нашого побуту.

Україна і Росія "24"

"А цей хаос знову буде вигідний лише Москві. І дозволить їй говорити про банкрутство сусідньої країни. Кремль зможе пропонувати світовим столицям переговори про долю України – без участі самої України", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна рада з телерадіомовлення збирає позачергове засідання через наміри телеканалу NewsОne, який входить у холдинг Віктора Медведчука, провести телеміст із Росією.

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