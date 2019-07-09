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Кремль почне переговори без України? У Києві оцінили небезпеку провокацій Путіна

2.2тЧитати матеріал російською

Провокації Росії в Україні за типом скандального телемосту News One можуть мати два варіанти наслідків для Києва.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін на своїй сторінці в Facebook. "Перший – коли українська влада сама буде припиняти спроби реваншу. Коли будь-яка провокація стане натикатися на жорстку відповідь із кабінетів і не менш однозначну реакцію силових структур. Це може заспокоїти "протестоздатну" частину українського суспільства. І воно обмежиться лише ситуативними мітингами", – підкреслив блогер.

У разі другого варіанту (якщо влада ігноруватиме провокації РФ), відзначає Казарін, "Україна Майдану" приречена буде на це реагувати – і вуличний протест знову стане незмінним супутником нашого побуту.

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"А цей хаос знову буде вигідний лише Москві. І дозволить їй говорити про банкрутство сусідньої країни. Кремль зможе пропонувати світовим столицям переговори про долю України – без участі самої України", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна рада з телерадіомовлення збирає позачергове засідання через наміри телеканалу NewsОne, який входить у холдинг Віктора Медведчука, провести телеміст із Росією.

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Тема
Телеміст із Росією
Особи
Павло КазарінВолодимир Путін
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Кремль сможет предлагать мировым столицам переговоры о судьбе Украины – без участия самой Украины" а ведь достаточно было просто провести телемост, не нагнетая вокруг него бучу, а потом представить его, как лживую пропаганду. Поверили бы ишь идиоты с кастрюлей на голове, но зато не получили бы таких имиджевых потерь.
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Панический страх адептов майдана перед телемостом с его прямой и честной дискуссией означает то, что всякий диалог по поводу возникшей гражданской войны даёт крошечную надежду на установление МИРА в нашей истерзанной Украине. А это, оказывается совершенно НЕ НУЖНО майдановским нацистам и их кураторам-олигархам, которые открыто и нагло наживаются на КРОВИ погибающих на этой войне украинцев.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Golan Sim, кроме текущей наживы есть ещё и вопрос ответственности за содеянное. Если на Донбассе нет армии РФ, то неужели ВСУ воевали против своих же граждан?? От такого сложно отмыться...
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Питон Каа
Питон Каа
Теперь в Европе скажут, что Украина сама не хочет урегулирования конфликта, она отказывается от контактов с Россией, почему наш бизнес должен нести убытки из-за недоговороспособности Украины. Отменим санкции, пусть Украина барахтается сама, если сможет. А нет, Россия ее подберет, как всегда.
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