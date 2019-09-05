Кремль готує нову інформаційну атаку проти України: що відомо

Кремлівські пропагандисти планують відновити тему "незаконних поставок зброї літаками Іл-76 українських приватних авіакомпаній, які нещодавно були знищені у Лівії".

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив". Раніше тема "українського сліду" у лівійській війні виявилася провальною. Інцидент зі знищенням двох транспортних літаків Іл-76 у Лівії мав стати інформаційною бомбою для підриву української репутації.

Найближчим часом силами ІПСО країни-агресора планується поширення в іноземному і російському інформаційному полі фейків на цю тему з посиланням на "українські джерела".

Іл-76 ria.ru

Нагадаємо, раніше у Кремлі вже намагалися розігнати фейки про нібито український слід у лівійській війні, а також прив'язати Україну до скандалу напередодні Радбезу ООН.

Як писав OBOZREVATEL, в аеропорту Місурата у Лівії був знищений літак Іл-76ТД української компанії "Скайавіатранс", який перевозив гуманітарний вантаж. Борт виконував рейс із Анкари до Місураті у рамках співпраці з Міжнародною організацією Червоного Хреста.

Російські пропагандистські ресурси стверджували, що знищений Іл-76 належав Volaris Business LP з Шотландії, підставній компанії, створеній Туреччиною для незаконної передачі зброї Лівії. І за їхньою версією літак "перевіз тонни зброї з Анкари до Місурату і Тріполі за останні кілька тижнів". Насправді ж Іл-76ТД у квітні 2019 року було перереєстровано українською авіакомпанією ТОВ "Скайавіа Транс", власник – Volaris Busibess LP, Шотландія. Ця компанія, зі свого боку, мала від Державіаслужби України дозвіл на здійснення рейсів до Лівії під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Тоді як решті авіакомпаній була накладена заборона на польоти до Лівії, охопленої конфліктом. Ці самі відомості підтвердили і в керівництві компанії. Детальніше читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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