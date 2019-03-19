|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Краще б помовчав!" Лаврова розлютила заява Волкера про НАТО

2.8тЧитати матеріал російською

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Литва, Латвія й Естонія після вступу в НАТО стали нібито "лідерами русофобів у західному світі".

Таку заяву дипломат зробив у відповідь на слова спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера, який висловив думку, що приєднання країн Прибалтики до Альянсу пішло на користь Москві.

"Курт Волкер постійно робить заяви на куди більш широкі теми, ніж українське врегулювання. Якщо під "миром" передбачається політика Латвії та Естонії щодо увічнення безгромадянства, витіснення російської мови, регулярні неонацистські марші, потурання націоналістам і стимулювання розколу суспільства на радикалів і антифашистів, то я сильно сумніваюся, що подібний "мир" вигідний для Росії", — заявив Лавров.

Новини
Після бійки? Лавров спантеличив мережу "кривавим" фото

За словами Лаврова, НАТО, включаючи Литву, Латвію і Естонію в свій склад, нібито обіцяв Росії, що ці держави "заспокояться і будуть жити з Росією по-добросусідськи, в мирі і дружбі", але в підсумку стали "одними з лідерів русофобів у західному світі".

"Тому про вигоду для Росії пан Волкер краще б помовчав. Для нас вигідна така ситуація, яка буде об'єднувати всі країни нашого спільного континенту", — додав він.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров поскаржився на ставлення США, заявивши, що з Росією нібито намагаються вести діалог з позиції сили чи як із молодшим.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Курт ВолкерСергій Лавров
Місце
Росія
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
72
17
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кирик вадим
кирик вадим
Отличный троллинг , Волкер ))) Это пошло расее на пользу, теперь только зубами клацает и сделать ничего не может )
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Сумна коняка заржала...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Борисс Робот
Борисс Робот
не убедил... если бы заржал... тогда может быть...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки