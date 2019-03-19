"Краще б помовчав!" Лаврова розлютила заява Волкера про НАТО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Литва, Латвія й Естонія після вступу в НАТО стали нібито "лідерами русофобів у західному світі".

Таку заяву дипломат зробив у відповідь на слова спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера, який висловив думку, що приєднання країн Прибалтики до Альянсу пішло на користь Москві.

"Курт Волкер постійно робить заяви на куди більш широкі теми, ніж українське врегулювання. Якщо під "миром" передбачається політика Латвії та Естонії щодо увічнення безгромадянства, витіснення російської мови, регулярні неонацистські марші, потурання націоналістам і стимулювання розколу суспільства на радикалів і антифашистів, то я сильно сумніваюся, що подібний "мир" вигідний для Росії", — заявив Лавров.

За словами Лаврова, НАТО, включаючи Литву, Латвію і Естонію в свій склад, нібито обіцяв Росії, що ці держави "заспокояться і будуть жити з Росією по-добросусідськи, в мирі і дружбі", але в підсумку стали "одними з лідерів русофобів у західному світі".

"Тому про вигоду для Росії пан Волкер краще б помовчав. Для нас вигідна така ситуація, яка буде об'єднувати всі країни нашого спільного континенту", — додав він.

Сергій Лавров

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров поскаржився на ставлення США, заявивши, що з Росією нібито намагаються вести діалог з позиції сили чи як із молодшим.

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