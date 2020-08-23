Країни НАТО – про "ворушіння" біля кордонів Білорусі: сумна і дивна пропаганда Лукашенка

Заяву Лукашенка про "ворушіння" НАТО біля кордонів прокоментували в альянсі.

Твердження Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, про те, що "іноземні держави" організовують нарощування військ на кордоні країни, в НАТО назвали безпідставними.

Про це повідомило BBC. Лукашенко, одягнений у військову форму, повідомив, що привів свої збройні сили в "підвищену бойову готовність".

Лукашенко заявив, що блок НАТО намагається розділити Білорусь і призначити нового президента в Мінську.

За його словами, війська в Польщі і Литві приведено до стану готовності, тому Білорусь переміщує свої збройні сили до західного кордону країни.

"Вони розгойдують ситуацію всередині нашої країни, намагаючись повалити владу", – сказав Лукашенко.

Також він додав, що наказав своїм начальникам служби безпеки "вжити найжорсткіших заходів для захисту територіальної цілісності країни".

У НАТО відкинули цю заяву, повідомивши, що альянс "не становить загрози для Білорусі або будь-якої іншої країни і не проводить військових дій у регіоні".

"Режим за всяку ціну намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем Білорусі за допомогою абсолютно безпідставних заяв про уявні зовнішні загрози", – заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Представник польського президента назвав припущення про те, що Польща планувала будь-яку дестабілізацію біля білоруського кордону, "пропагандою режиму", що є "сумним і дивним".

"Польща... не має такого наміру", – додав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив про серйозне "ворушіння" НАТО біля кордонів з країною, через що основні частини Збройних сил приведені в повну бойову готовність.

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