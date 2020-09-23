Країни ЄС масово заявляють про нелегітимність Лукашенка, Україна – думає

В Україні проводитимуть додаткові наради та консультації для того, щоб визначити позицію щодо таємної "інавгурації" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 23 вересня, під час зустрічі в Ужгороді із своїм закордонним колегою Петером Сійярто. За словами Кулеби, послів України у Білорусі не запрошували на таємну церемонію.

Очільник МЗС наголосив: Україна вимагає від Білорусі прозорих та чесних виборів.

"Жодних послів не запрошували. Щоб ви розуміли, що не запросили навіть посла Російської Федерації. Союзної держави, яка підтримує Лукашенка. Ви знаєте, що позиція України дуже чітка: вибори в Білорусі не були вільними, чесними і прозорими. Стосовно оцінки інавгурації і політичного статусу президента Лукашенка ми ще будемо проводити додаткові наради, консультації для того, аби визначити нашу позицію", – сказав Кулеба.

Зазначимо, вибори президента в Білорусі відбулися 9 серпня, їхні результати – під питанням і не визнані ЄС та Україною.

Глави МЗС багатьох країн уже заявили, що не визнають "інавгурацію" Лукашенка. Зокрема, представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що країна не вважає Лукашенка президентом Білорусі навіть після його "інавгурації".За його словами, Берлін хоче якомога швидше узгодити санкції Європейського Союзу проти Білорусі, передає Reuters.

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок у Twitter заявив, що Лукашенко не має жодної легітимності, щоб керувати своєю країною. "Він несе відповідальність за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина підтримує громадян Білорусі", – зазначив Корчок.

Представник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що "інавгурація", яка пройшла в Мінську, є фарсом.

"Який фарс. Підроблені вибори. Підроблена інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Його нелегітимність – це факт з усіма наслідками, що випливають звідси", – написав він у Twitter.

"Інавгурація" Лукашенка в якості президента Білорусі нелегітимна і суперечить демократичним принципам, заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

"Сьогоднішня нелегітимна інавгурація Лукашенка суперечить всім принципам демократії. Лукашенко явно втратив свій мандат. Ми закликаємо до вільних і чесних виборів, щоб народ Білорусі отримав президента, якого він заслуговує", – сказав він

Представниця опозиції Білорусі і головна конкурентка Лукашенка на виборах Світлана Тихановська записала відео та заявила, що відсьогодні вважатиме його нелегитимним президентом.

"Це означає, що його накази силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню. Я, Світлана Тихановська, є єдиним лідером, який обраний білоруським народом. І наше завдання зараз – разом побудувати нову Білорусь", – зазначила Тихановська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі в середу, 23 вересня, відбулася таємна "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.