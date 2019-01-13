Країна НАТО побудує острів біля кордонів Росії: що відомо

Польща планує створити штучний острів в Калінінградському затоці. Споруда повинна допомогти у забезпеченні безпеки в регіоні.

Про це повідомило видання Onet, з посиланням на урядову тендерну документацію. Острів буде зведено в польських територіальних водах. Для його створення збираються використовувати грунт, отриманий при будівництві судноплавного каналу через Балтійську косу.

Передбачається, що висота острова складе 2-3 метра над рівнем моря, довжина – близько двох кілометрів, ширина – один кілометр. Його будівництво оцінюється в 880 млн злотих.

Ця споруда є частиною програми створення водного шляху, який з'єднає Калінінградську і Гданську затоку. Плани Польщі націлені на забезпечення обороноздатності держави і її безпеки в цьому регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Польщі Анджей Дуда підтримав санкції проти Росії, пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Він також закликав посилити економічний тиск на РФ.

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