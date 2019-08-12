Країна ЄС дала відсіч Москві: у чому суть скандалу

Естонія відмовилася від участі у московській конференції про електронні вибори на запрошення ЦВК Росії та її голови Елли Памфілової.

Про це, посилаючись на ERR, пише "Європейська правда". Відзначається, що запрошення росіяни направили на ім'я голови Республіканської виборчої комісії Мееліса Ееріка, однак воно було відкинуте.

"З огляду на ваш багатий електоральний досвід, буду вдячна, якщо ви приймете запрошення брати участь в ознайомчій програмі та презентуєте доповідь за тематикою, близькою до проблем інновацій, які будуть порушені на конференції", – написала Памфілова.

Росія і ЄС deita.ru

Однак у відповідь на це запрошення з естонської сторони було направлено відмову. Причини, за якими воно не було прийняте, не називаються.

Відзначимо, що Міжнародна науково-практична конференція "Цифровізація виборчих процесів. Гуманітарний вимір" пройде в Москві з 6 по 8 вересня. На неї запрошені керівники та експерти національних органів організаторів виборів 33 країн Азії, Європи, Африки та Латинської Америки і низки міжнародних профільних організацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня в Естонії відмовилися визнавати паспорти Росії, які видавали жителям тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Посольство Росії у Талліні відреагувало на заяву естонського МЗС щодо невизнання російських паспортів на Донбасі. Дипломати висловили жаль і заявили, що Естонія повинна впливати на Київ.

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